Net geplaatste verkeerslamellen bij Bant nu al vernield

‘Goed gesprek’ over relatie escaleert bij woonwagen in Kampen: cel geëist tegen man uit Emmeloord

8:22 Peter van A. uit Emmeloord wilde eindelijk wel eens van zijn vriendin weten wat ze nou definitief wilde: is het aan of is het uit. Hij was naar haar woonwagen aan de Wielstraat in Kampen gereden om daar een goed gesprek over te voeren. Het escaleerde daar echter zodanig dat de 47-jarige man in het gevang belandde.