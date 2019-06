Netl Kraggenburg: ‘Hartstikke trots dat we huwelijk Katja Schuurman stil konden houden’

,,We zijn er heel trots op dat we het zo lang stil hebben kunnen houden’’. Dat zegt Nienke Feddes van Netl de Wildste Tuin in Kraggenburg over de bruiloft van Katja Schuurman en Freek van Noortwijk op het terrein.

Het feest is voorbij, laat Feddes zondagmiddag desgevraagd weten. Verder laat ze niets los over het huwelijk van actrice/presentatrice Katja Schuurman (44) en chek-kok Freek van Noortwijk (30). ,,Dat hebben we afgesproken met het management.’’

Het stel heeft elkaar vrijdag het ja-woord gegeven in het recreatiegebied in de Noordoostpolder. Zaterdag poseerde het voor de vooraf aangemelde pers. Dat het bekende koppel een dezer dagen in het huwelijksbootje zou treden, was bekend. Zo deelde Schuurman vorige week een filmpje op Instagram waarin ze meldde dat haar gasten een vitaminerijke maaltijd krijgen voorgeschoteld. Wáár de ceremonie zou plaatsvinden werd zo lang mogelijk geheim gehouden. In Nederland en op een uurtje rijden van Amsterdam, dat was alles wat haar manager wilde zeggen.

Wildeburg

Het bleek dus het landelijke Netl in de buurt van Kraggenburg. ,,We zijn er hartstikke trots op dat we het zo lang stil hebben kunnen houden’’, aldus Feddes. Schuurman en Van Noortwijk zijn waarschijnlijk verliefd geworden op Netl tijdens Wildeburg, het hippe festival dat hier sinds 2016 plaatsvindt. Vorig jaar waren ze aanwezig. ‘Wildeburg here we come!’ kondigde Schuurman aan op Instagram. Gevolgd door een foto met haar aanstaande man op het zonnige festivalterrein.