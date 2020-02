Nick (22) verdedigt titel bij Gezwam rond de Dam in Kraggenburg: ‘Maanden voorbereiding’

Drie jonge jongens slaan autoruiten kapot in Emmeloord

11 februari Een vervelende ontdekking voor de eigenaren van twee auto's in de Wieringermeer in Emmeloord. In de nacht van maandag op dinsdag heeft een groep jonge vandalen namelijk de ruiten van hun bolides ingeslagen. De politie heeft nog niemand opgepakt en verspreid daarom het signalement van de daders.