Nico Dijkshoorn bij aftrap gedichtenwedstrijd Noordoostpolder

Nico Dijkshoorn is donderdag 30 januari in Emmeloord te gast bij de aftrap van de gedichtenwedstrijd in de Noordoostpolder. Eens in de vijf jaar is er tijdens de Week van de Poëzie in deze gemeente een gedichtenwedstrijd met aandacht voor een thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.