Nieuwe leerlijn voor koudetechniek in Emmeloord

Vorige week werd de overeenkomst ‘Partners in Koudetechniek’ in het bijzijn van verschillende vertegenwoordigers ondertekend. Herjan Reuten, directeur Vakcollege Noordoostpolder en Durk Bijma, directeur ROC Friese Poort zeggen over de samenwerking: ,,Goede buren zijn belangrijk. We weten elkaar heel makkelijk te vinden. Er zijn al bedrijven die ook een doorlopende leerlijn vmbo-mbo willen voor hun branche. We gaan kijken of we die wens ook kunnen realiseren.’’