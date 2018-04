Nieuwe Marknesserbrug valt zes ton duurder uit

Niche

Tegenvaller

Het zit de gemeente bepaald niet mee in dit dossier. De politiek bakkeleit als sinds 2010 over de brug, die al jaren in slechte staat verkeert. Aanvankelijk had de politiek moeite met kiezen tussen renovatie of nieuwbouw. Toen eenmaal voor het veel goedkopere renoveren was gekozen kwam al snel een aannemer in beeld. Halverwege 2016 besloot de gemeente de samenwerking met deze bouwpartij opeens op te zeggen, omdat het bedrijf zes maanden langer nodig had dan afgesproken en omdat er in het gemeentehuis twijfels waren gerezen of de aannemer de gewenste kwaliteit zou kunnen leveren.