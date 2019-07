Nieuwe poli voor reumapatiënten in Emmeloord

OM wil zes jaar cel voor Syriëgan­ger uit Emmeloord

1 juli Tegen de 23-jarige Maseh N. uit Emmeloord heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag voor de rechtbank in Rotterdam zes jaar cel geëist, wegens deelname aan de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). N. vertrok in 2015 naar Syrië. Zijn moeder gaf hem als vermist op. Bij zijn terugkeer naar Nederland, in november 2018, werd hij gearresteerd.