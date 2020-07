Nieuwe uitbater voor horecapaviljoen in Emmeloord: ‘Zo snel niet verwacht’

video Uit het hele land komen mensen naar deze drafbaan in Emmeloord: ‘Hier adem je nostalgie, dat vinden we mooi’

23 juli Op de drafbaan in Emmeloord lijkt de tijd al 60 jaar stil te staan. De houten tribune, de loketten, de omheining: het complex is in bijna alles nog authentiek. Het aantal paardenkoersen is bescheiden, maar begin tegen de vrijwilligers niet over ‘vergane glorie’. ,,Zo erg is het ook weer niet.’’