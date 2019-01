Nieuwe ‘ziekenhuisstrijd’ voorkomen in Emmeloord

Update Definitie­ve doorstart failliete polikli­niek Emmeloord

13:39 De zorg in Noordoostpolder en op Urk is gered. De Antonius Zorggroep uit Sneek neemt de polikliniek over van de failliete MC Groep. Binnen ‘enkele weken’ gaat de poli in het Dokter J.H. Jansencentrum weer open.