Nog veel onbekende helden in de polder

Er is hoop voor nabestaanden van gecrashte piloten tijdens de Tweede Wereldoorlog in onder meer Flevoland die meer willen weten over hun voorouders. Het nationaal bergingsprogramma, dat ervoor moet zorgen dat de berging van wrakken met stoffelijke overschotten volledig wordt betaald door het Rijk, is mogelijk ook van toepassing voor twee vliegtuigen in het IJsselmeer en eentje in de gemeente Noordoostpolder.

Het CDA, ChristenUnie en de VVD willen dat het Rijk via het bergingsprogramma betaalt voor vliegtuigwrakken met vermiste soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Met name om hen de laatste eer te bewijzen. Nu gebeurt berging vooral op verzoek van bijvoorbeeld nabestaanden. Gemeenten geven toestemming, de ruiming gebeurt veelal door de luchtmacht. Dat kost zeker tonnen per wrak. De gemeentes betalen dertig procent van de kosten, mede daardoor vindt niet altijd een berging plaats.

Heisa

De Studiegroep Luchtoorlog, die alle wrakken in kaart gebracht, stelt dat het bergen van de pakweg dertig vliegtuigen over de komende tien jaar realistisch is. En dat er mogelijk stoffelijke overschotten worden gevonden. Voorzitter Ivo de Jong: ,, Daar zijn ook twee toestellen bij in het IJsselmeer en eentje in de Noordoostpolder.” Om heisa te voorkomen wil hij de exacte locaties niet geven. ,,Het is nu ook slechts nog een voorstel, ik wil geen valse hoop geven.”

Een woordvoerder van de gemeente Noordoostpolder kan niet aangeven of de gemeente akkoord gaat met een eventuele aanvraag voor een berging. ,,Dat ligt ook aan de situatie. Je hebt in ieder geval ook met landelijke regels en bepalingen en andere betrokken partijen te maken.”

Vliegroute

Bekend is dat tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden geallieerde vliegtuigen werden ingezet om Duitse industriesteden te bombarderen. Een belangrijke vliegroute liep over het Zuiderzeegebied. Tientallen toestellen zijn er neergestort. De Vliegtuigweg en Pilotenweg herinneren hier nog aan.

Juist in de week van de derde editie van de Luchtoorlogdag bij museum Schokland, komt het idee voor een nationaal bergingsprogramma boven drijven. ,,Qua planning is het toeval, maar het sluit naadloos aan op ons programma”, zegt secretaris Ludwig Bruins van Stichting Ongeland, de organisator van de Luchtoorlogdag bij museum Schokland. Er zijn zondag onder meer informatie- en verkoopstands, lezingen, historische voertuigen en optredens.

Drempelverlagend

Bruins is positief over het plan. ,,Vooral om de mensen te identificeren, dat is belangrijk. Voor veel gemeentes kan het als drempelverlagend worden gezien, want vaak is het een kwestie van geld waarom wrakken niet worden geborgen.”