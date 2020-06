Noordoostpolder in gesprek met organisatie sinterklaasintocht over (de kleur van) zwarte piet

GroenLinks stelde dinsdagmiddag bij de raadsvergadering aan het college van B&W vragen over discriminatie en de kleur van pieten bij de intocht. Ook vorig jaar waren er alleen nog zwarte pieten bij de intocht in Emmeloord. De organisatie is in handen van StEP Noordoostpolder. ,,We constateerden vorig jaar dat pieten tijdens de intocht nog pikzwart waren. Wij willen dat er een discussie over gevoerd wordt en er verandering komt”, zei GroenLinks-raadslid Sandra Schrijver.