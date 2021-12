Noordoostpolder is overlast lachgas zat en wacht niet langer op kabinet

Het verbod op lachgas komt te staan in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Noordoostpolder. Lachgas is de laatste jaren steeds populairder geworden bij jongeren. Door de nieuwe regel kan de politie beter optreden tegen lachgasgebruik op openbare plaatsen en bij een overtreding een boete van 150 euro geven.

Handhaving als sluitstuk

,,Handhaving is natuurlijk slechts een sluitstuk, bedoeld als mensen de regels niet naleven”, zegt burgemeester Roger de Groot. ,,Ik hoop echter dat mensen, vooral jongeren, zich bewust worden van de risico’s van het gebruik van lachgas en er uit eigen beweging mee stoppen, of niet aan beginnen.”

Het gebruik van lachgas als roesmiddel veroorzaakt duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Ook worden gebruikers minder oplettend waardoor zij bijvoorbeeld in het verkeer een gevaar kunnen vormen. Onlangs bleek dat de afgelopen jaren bij 63 dodelijke ongevallen en bij 362 ongevallen met letsel lachgasgebruik is geconstateerd . Op de langere termijn kan het gebruik van lachgas leiden tot hersenschade, onvruchtbaarheid en een dwarslaesie. De gemeente is ook de overlast van het lachgasgebruik zat.

Besluit uitgesteld

Een landelijke wet dat lachgas verbiedt zou eigenlijk dit jaar al ingevoerd worden. Daarvoor is wel meer geld voor de politie nodig om de handhaving goed te kunnen doen. Het demissionaire kabinet heeft een besluit daarover uitgesteld. Waarschijnlijk is lachgas pas in het najaar van 2022 in het hele land verboden. In ruim de helft van de Nederlandse gemeenten geldt inmiddels een plaatselijke beperking of volledig verbod op lachgas.