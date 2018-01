Noordoostpolder komt met blijverslening

Het gaat om een proef van twee jaar. In het fonds voor de zogenoemde blijverslening zit 300.000 euro. Het geld is bedoeld voor particulieren die hun woning levensloopbestendig willen maken. Huiseigenaren hebben daar zelf niet altijd genoeg geld voor of kunnen geen geld uit hun huis halen.

De NOP wil ze helpen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Per woning kan hooguit vijftig mille geleend worden. Het fonds is geen vervanger voor de WMO, benadrukt de gemeente. Bij de blijverslening is meer te kiezen. Met het geld kan de aanvrager keuken of hal toegankelijker maken, maar ook badkamer, toilet, slaapkamer of woonkamer. Ook de directe omgeving van de woning kan worden aangepakt.