Noordoostpolder krijgt een van de grootste zonneparken van het land

Conflict met man uit Emmeloord leidt tot brandstich­ting en aanslagen bij onschuldig gezin: ‘Dit is regelrech­te horror’

13 april Een gezin uit Zeist, dat aan de dood ontsnapte na een serie aanslagen en brandstichtingen van afpersers op hun woning, leeft anderhalf jaar later nog in een hel. Angstaanvallen, nachtmerries en trauma’s plagen het gezin. De moeder werd ongevraagd de spil in een gruwelijk conflict rond haar 81-jarige vader uit Emmeloord, waar zij geen aandeel in had. ,,Wij hebben levenslang.”