Noordoostpolder krijgt tweede nieuwjaarsduik

Normaal gesproken was er altijd maar één nieuwjaarsduik in de polder, dit is bij de Schokkerhaven. Deze duik gaat dit jaar gewoon door en wordt voor de dertigste keer gehouden om 12:00 uur 's middags. Maar nu komt daar dus een tweede nieuwjaarsduik bij, om mensen ook later op de dag de gelegenheid te geven deel te nemen. De organisatie wil nu vooral kijken of er binnen de Noordoostpolder behoefte is aan een nieuwjaarsduik die iets later op de middag, om 14:00 uur, plaatsvindt.