Noordoostpolder maakt vaart met invoering recycle-tarief

De gemeente wil met het nieuwe systeem om afval in te zamelen het vuilnis beter scheiden en minder restafval overhouden. Dit moet gerealiseerd worden door inwoners per keer dat ze een vuilniszak in de ondergrondse container gooien of de container met restafval aan de weg zetten een bedrag betalen. Inwoners krijgen zo invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Variabel tarief

30 kilogram

Wanneer de raad op 29 juni instemt met de investering van ruim drie ton van alle afvalcontainers, kan het recycle-tarief op 1 januari 2021 worden ingevoerd. In 2018 was de hoeveelheid restafval per inwoner nog 140 kilogram. De ambitie van de gemeente is om in 2025 nog 60 kilo restafval per persoon over te houden en in 2030 nog slechts 30 kilo.