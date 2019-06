‘Noordoostpolder moet visie maken op toekomst van (leegstaande) kerken’

,,Wij willen in beeld brengen welke kerken er zijn, wanneer die zijn gebouwd, welke ledenaantallen erachter zitten en wat de toekomst biedt", somt CU-SGP-fractievoorzitter Sjoerd de Boer op. ,,Kerken hebben vanuit de geschiedenis een markante functie in de dorpen. Hoe kunnen we de gebouwen in stand houden? Wij kijken meer vanuit de kerkelijke gedachte, D66 meer vanuit erfgoed.”

Appartementen

In vrijwel elk polderdorp kwam in de afgelopen jaren een kerk leeg te staan. Er is geen duidelijk plan hoe om te gaan met die situatie. Zo was er een plan om in de kerk van Luttelgeest een crematorium te vestigen, maar uiteindelijk komen er appartementen in. De visie moet duidelijk maken wat Noordoostpolder met haar kerken wil.

ChristenUnie-SGP en D66 hopen dat een meerderheid van de gemeenteraad zich maandag achter de oproep schaart tot het opstellen van een visie. Het maken van het toekomstbeeld wordt volledig betaald door het Rijk. In totaal is er 13,5 miljoen euro beschikbaar om eigenaren van godshuizen te helpen met het exploiteren en in stand houden van hun gebouw.

Monument