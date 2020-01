Noordoostpolder neemt maatregelen om massale bomenkap te voorkomen

Manager vergunnin­gen en toezicht gemeente Noordoost­pol­der overleden

13 januari Olaf Storms is afgelopen weekend op 57-jarige overleden. Storms was ruim vijftien jaar werkzaam bij de gemeente Noordoostpolder. Dit combineerde hij de afgelopen vier jaar met zijn functie als VVD-raadslid in de raad van De Fryske Marren. Storms was al enige tijd ziek.