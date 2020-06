Noordoostpolder niet akkoord met hogere bijdrage voor Veiligheidsregio

Bij de nieuwe voorgestelde verdeelsleutel moeten Zeewolde, Dronten en Noordoostpolder de komende jaren fors meer gaan betalen aan de Veiligheidsregio. De nieuwe verdeelsleutel is mede gebaseerd op de oppervlakte van het land en bebouwing en het aantal woonruimten in een gemeente. Almere en Lelystad gaan volgens de plannen juist relatief minder betalen en de bijdrage van Urk blijft ongeveer gelijk.

Pijn

De gemeenteraad in de Noordoostpolder is het niet eens met de stijging en vindt dat de nieuwe kostenverdeling een ‘onevenredig en onevenwichtig extra aandeel in de kosten bij de gemeente’. zijn. Eerder stemde de gemeenteraad van Zeewolde ook al niet in met de nieuwe verdeelsleutel voor kosten voor de brandweer en gezondheidszorg. ,,Het doet even pijn voor de kleinere gemeenten, maar het kan niet zo zijn dat Almere en Lelystad alle lasten delen”, is Jean Paul Gebben, bestuurslid van de Veiligheidsregio en tevens burgemeester van Dronten, van mening.