Noordoostpolder schort huur sportaccommodaties langer op

Flevolands gedeputeer­de Appelman: ‘Er komt een golf van werkloos­heid op ons af’

14:26 De economie in Flevoland wordt hard geraakt door de coronacrisis. Veel inwoners van Flevoland zijn werkzaam als uitzendkracht of in een winkel en er werken relatief veel jongeren. ,,Er komt een golf van werkloosheid op ons af. Dit blijkt wel uit eerste cijfers van het UWV en faillissementscijfers”, zegt gedeputeerde economie Jan-Nico Appelman.