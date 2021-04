Noordoostpolder schrapt deel bezuinigingen op onderhoud van buitenwegen

Kinderen van basis­school in Tollebeek helpen bij zoektocht nieuwe directeur: ‘Moet serieus én grappig zijn’

16 april Iemand die serieus én grappig is. Leerlingen van CBS Op de Wieken in Tollebeek hopen dat hun nieuwe schooldirecteur dat is. Hun ‘eisen’ staan prominent in de vacature. ,,Misschien schuift in de toekomst wel een kind aan bij de sollicitatiegesprekken”, zegt Jos Timmermans, lid van het college van bestuur van samenwerkingsstichting Aves, waar 34 basisscholen onder vallen.