Noordoostpolder staakt voorlopig onkruidbranden nadat vuur oversloeg op bieb Emmeloord

Voorlopig heeft de gemeente Noordoostpolder het wegbranden van onkruid stilgelegd. Dat is besloten nadat gisterochtend vermoedelijk tijdens deze activiteit het vuur oversloeg op de bibliotheek in Emmeloord. Die is als gevolg van de brand tot en met dit weekeinde gesloten.

De gemeente Noordoostpolder houdt de openbare ruimte schoon door middel van onkruidbranden en het gebruik van heet water, laat woordvoerder Ria Mijnheer weten. ,,In dit geval is er gisterochtend heel vroeg bij het onkruidbranden mogelijk de brand ontstaan. Om die reden hebben we vooralsnog deze methode stil gelegd. Op dit moment wordt bekeken of en hoe we verder met het wegbranden van onkruid moeten omgaan.” Mijnheer laat verder weten het voor het personeel en de leden van de bibliotheek zeer te betreuren dat er brand is geweest. ,,Het is tenslotte vakantie. We hopen dat de bibliotheek weer snel in bedrijf is.”

Gesloten

Ondertussen zit Flevomeer Bibliotheken maar mooi met de gebakken peren. Aanvankelijk bestond de hoop dat de vestiging aan het Harmen Visserplein vandaag alweer de deuren zou kunnen openen, maar in de loop van de dag bleek dit niet haalbaar. Ook zaterdag is de bibliotheek nog gesloten, maar maandag kan iedereen er weer terecht is de belofte.

Felle brand

Toen het vuur van de onkruidbrander donderdagochtend oversloeg op het gebouw, was binnen een mum van tijd sprake van een felle brand. De brandweerkorpsen uit Emmeloord en Marknesse hadden het vuur weliswaar snel onder controle, maar de schade aan de gevel en de entree is aanzienlijk. ,,Ook is behoorlijk wat rook naar binnen geslagen, zegt Jan Steffens, manager bedrijfsdiensten van Flevomeer Bibliotheken.

Droog

Is hij verbaasd dat middenin in een hittegolf en ‘code droog’ onkruid werd weggebrand? ,,Ik ben een leek op dat gebied. Het pand is van ons. Het gebied eromheen is van de gemeente. Dus het onderhoud van het grasveld en het onkruid is een taak van de gemeente, maar ik snap wat je bedoelt.”

Mist

Steffens heeft donderdagochtend kort na de brand al even in de bibliotheek mogen kijken. ,,Het valt gelukkig mee met de waterschade, omdat de brandweer schuim heeft gebruikt, maar er hing binnen echt een mist van rook. Daar werd ik echt niet vrolijk van.”

Vanwege de rook in het pand moest de brandweer CO2-metingen verrichten voordat mensen naar binnen mochten. Dat was rond tienen bijna op aanvaardbaar niveau, weet Steffens. Onduidelijk was op dat moment nog in hoeverre materiaal van de bibliotheek schade heeft opgelopen.

Veiligheid