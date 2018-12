Noordoostpolder start verkoop nieuwe kavels ‘waterwoningen’

Gemeente Noordoostpolder start in januari met de verkoop van particuliere bouwkavels in de tweede fase van het plan Wellerwaard in Emmeloord. In totaal komen er dertien kavels beschikbaar, waarvan er negen aan het water liggen. De verkoop begint met de eerste vier kavels aan de waterkant.

Vanaf 14 januari kunnen geïnteresseerden zich inschrijven via de website woneninwellerwaard.nl. De inschrijving sluit op 15 februari, waarna de kavels begin maart via loting worden toegekend.

Begonnen

In de eerste fase van Wellerwaard is de bouw officieel begonnen. „Begin december zijn de eerste kavels overgedragen aan een aantal zeer enthousiaste kopers”, zegt wethouder Wiemer Haagsma. „De kavels aan de waterzijde zijn in deze fase allemaal verkocht of in optie. De landkavels in de eerste fase zijn nog beschikbaar. Vanwege de belangstelling voor wonen aan het water starten we met de verkoop van de eerste waterkavels in fase 2.”

Wellerwaard is een exclusieve woonwijk met kavels die tenminste 1500 vierkante meter tellen. Ze bieden daarmee veel ruimte voor het realiseren van bijzondere woningen.

Informatie

Informatie over de kavels is eveneens te vinden op de genoemde website. Die is vervat in zogenoemde ‘kavelpaspoorten’, die inzicht bieden in zaken als maatvoering, regelgeving en ontwerprichtlijnen die van toepassingen zijn.