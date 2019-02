Noordoostpolder test mobiele milieustraat

Video Opluchting bij Halte 24 in Emmeloord: geen overdekte fietsen­stal­ling voor de neus

30 januari Opgelucht, dat is Steven Bangma. Het plan voor een overkapte fietsenstalling naast zijn cafetaria Halte 24 op De Deel in Emmeloord gaat niet door. ,,Anders was ik in een vergeten hoekje gestopt.”