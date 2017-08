Noordoostpolder treedt op tegen drugshandel

Drugshandel en -teelt komen steeds meer voor in de Noordoostpolder. Voor de gemeente is dit reden om harder op te treden.

Elke maand gebeurt er wel wat. Vorige week werd een 18-jarige Emmeloorder na een achtervolging aangehouden op verdenking van drugshandel. Tijdens zijn vlucht had hij zakjes wiet en hasj weggegooid. In juni veroordeelde de rechter een 36-jarige plaatsgenoot tot 18 maanden cel voor het dealen van harddrugs. En een maand eerder ontmantelde de politie twee wietplantages in een woning in Marknesse.

Hardere aanpak

Het zijn geen incidenten meer, volgens de gemeente Noordoostpolder worden er steeds meer hennepplantages ontdekt in het gebied en neemt de handel in zowel soft- als harddrugs toe. Dat vraagt om een hardere aanpak. Burgemeester en wethouders willen het zogeheten Damoclesbeleid toepassen, waarbij de burgemeester een drugspand voor onbepaalde tijd kan sluiten. Overigens is Noordoostpolder de laatste gemeente in Flevoland die gebruik maakt van dit beleid.

Mensen die zich niet aan de Opiumwet houden, komen er met bijvoorbeeld een boete of celstraf van af. Dat werkt niet, zo blijkt in de praktijk. Volgens de gemeente trekken deze mensen zich weinig aan van de opgelegde straf. Het Damoclesbeleid gaat een stapje verder. Het is, zo schrijft de gemeente in een nota, een middel om het risico op drugshandel en - teelt te verkleinen.

Waarschuwing

Een drugspand dat onbewoond is, wordt meteen gesloten als blijkt dat er drugshandel plaatsvindt. In het geval van een bewoond pand, kan de burgemeester nog een waarschuwing geven. Directe sluiting van een huis is een 'ingrijpende maatregel' voor een gezin, legt de gemeente uit.