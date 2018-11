Noordoostpolder verdeelt koopzondagen in vier clusters

Video Bewoners Sluitgat­weg in Nagele zijn snelheids­dui­vels zat

1 november De maat is vol voor bewoners van de Sluitgatweg in Nagele. De anders zo rustige polderweg is sinds drie weken een racebaan voor sluipverkeer. ,,Ze rijden onfatsoenlijk hard langs fietsende kinderen, zeker 100 kilometer per uur", zegt bewoonster Jannie van der Slikke verontwaardigd.