Noordoostpolder werkt aan verbod op lachgas bij evenementen

Het verkopen en gebruiken van lachgas bij evenementen en festivals wordt verboden in de Noordoostpolder. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders opgedragen dit verbod op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook wil de raad dat de gemeente in gesprek gaat met aanbieders van lachgas over terugdringen van de verkoop, met name aan jongeren.

De maatregelen zijn opgenomen in een motie die maandagavond werd ingebracht door de fracties van CU-SGP en Politieke Unie. Die maken zich ernstig zorgen over het toenemende gebruik van lachgas door jongeren en de gezondheidsschade die dat kan veroorzaken. Die zorg werd gedeeld door de fracties van ONS en CDA, waarmee een meerderheid een feit was.

Risico's

„Er wordt veel lachgas gebruikt in onze gemeente, vaak door jongeren die geen enkel besef hebben van de risico’s. Het ziet er ook feestelijk uit, met die gekleurde ballonnetjes. Er lijkt gelatenheid te zijn over dit onderwerp en wij willen dit doorbreken”, zei Gerda Knijnenberg (CU-SGP) bij de presentatie van de motie. Volgens haar kan NOP een voorbeeld nemen aan Enschede, dat het gebruik van lachgas eveneens via de APV aan banden heeft gelegd.

Preventie

In de motie wordt het college verder opgeroepen het lachgasgebruik in kaart te gaan brengen en een preventie- en voorlichtingscampagne te gaan starten. Eind dit jaar moet de raad worden geïnformeerd over de tot dan behaalde resultaten.

Opiumwet

Volgens wethouder Marian Uitdewilligen is er inderdaad sprake van ‘een behoorlijk probleem’. „Het allerbeste zou zijn om lachgas in de opiumwet op te nemen, zodat verkoop verboden wordt”, aldus de wethouder. Een aantal van de verlangde acties zijn volgens haar al in gang gezet. De GGD gaat onderzoek doen naar het gebruik onder jongeren en het instituut voor verslavingszorg Tactus is inmiddels begonnen aan een voorlichtingscampagne.

Handhaving