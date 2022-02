Noordoostpolder wil af van storende windmolenverlichting: ‘Net een red light zone’

Video Hert vol prikkel­draad houdt brandweer Emmeloord urenlang bezig, zelfs verdoving blijkt niet voldoende

Een grote reddingsoperatie in alle vroegte op de kinderboerderij in Emmeloord. Daar was vanochtend een hert met zijn gewei in prikkeldraad verstrikt geraakt. Het slot van de ingang moest worden doorgeknipt, een dierenarts uit Putten met een verdovingsgeweer werd opgetrommeld en uiteindelijk was er flink wat mankracht nodig om het dier weer schadevrij op de been te krijgen.

