Nostalgie proeven op landelijke maaidag bij Schokland

Bodem bij Rutten geeft schatten prijs: vier kanonnen bij 18de-eeuws schip gevonden

23 juni Kanonnen, op scherp staande granaten en clusterbommen. De archeologen die in een tulpenveld bij Rutten een vroeg 18de-eeuws koopvaardijschip opgraven, zijn verrast door de vondst van vier nog intacte kanonnen. ,,We hadden de hoop al bijna opgegeven, maar in het allerlaatste deel kwam er opeens een loop te voorschijn. Uiteindelijk bleken er vier draaibassen, een licht kaliber kanon, in de grond te liggen'', vertelt Yftinus van Popta, maritiem archeoloog bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).