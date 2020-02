Oeps! Chauffeur wil bus keren bij Bant, maar dat mislukt...

Brian (33) uit Marknesse krijgt celstraf voor dreigbe­richt op Facebook over ‘neerknal­len moslims’

17:53 De 33-jarige Brian J. uit Marknesse is woensdag door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot 90 dagen cel, waarvan 75 dagen voorwaardelijk. De 15 dagen die open blijven staan, zat hij al uit in voorarrest. J. plaatste op 27 maart vorig jaar een foto van machinegeweren op Facebook met de tekst: ‘I kill every fucking muslim’.