Oer-Hollands gezin uit Tollebeek schittert in tv-programma Een Huis Vol: ‘Een hele eer’

In het programma zien de kijkers hoe het leven is van drie grote Nederlandse huishoudens. De familie Jelies uit Tollebeek doet in het negende seizoen voor het eerst mee aan Een Huis Vol. Vader Johan en moeder Janneke hebben zeven dochters en één zoon (tussen de 13 jaar en 10 maanden oud) en wonen met zijn tienen in een woning in de Noordoostpolder. Johan heeft een klusbedrijf en vertelt over de eerste ervaringen.