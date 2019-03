OM eist 6 jaar cel en 2 jaar tbs voor steekpartij en gijzeling in Emmeloord

Drank, drugs en persoonlijkheidsproblemen bleken op 3 augustus vorig jaar een giftige cocktail. André de G. trapte een vrouw in het gezicht en stak haar in haar hoofd, zo wordt hem ten laste gelegd. Er was mogelijk ruzie over drugs. En in die ruzie raakte ook een tweede vrouw betrokken. Zij werd twee keer met het mes in haar rug gestoken.

Vervolgens belde De G. aan bij een woning van een vriend aan het Medemblikpad. Hij dwong hem met een mes in zijn hand op de bank plaats te nemen. Toen niet veel later de vriendin van de bewoner thuis kwam, werd ook zij gegijzeld. De G. vertelde ze dat hij kort ervoor twee vrouwen had doodgestoken. Waarom hij hen gijzelde is de twee slachtoffers tot op de dag van vandaag onduidelijk, zei hun raadsvrouw. Het duo hield er een trauma aan over. Onder het toeziend oog van veel omstanders werd het tweetal met hulp van een arrestatieteam ontzet.

De G. zelf weet niet veel meer over die dag. Hij wilde donderdag in de rechtszaal in Lelystad vooral naar voren brengen hoe gemotiveerd hij is aan een behandeling voor zijn problemen.

Tbs

Want die mogelijke behandeling was de reden dat de rechtbank in november vorig jaar de zaak aanhield. De reclassering moest onderzoeken of een behandeling noodzakelijk is. Uit het rapport blijkt dat een tbs-maatregel onder voorwaarden een goede optie is. Aan zo’n behandeling werkt een verdachte vrijwillig mee. Hij wil heel graag, zei hij de rechters.

Maar de officier van justitie heeft twijfels bij die motivatie. De G. heeft meerdere keren een behandeling gehad die hij telkens zelf, te vroeg, onderbrak. Voor het OM is alleen een tbs met dwangverpleging een optie. De maatschappij moet tegen de man beschermd worden, stelt het OM. Het gaat om zeer ernstige feiten waarbij er een garantie moet zijn dat De G. niet opnieuw de fout in gaat. ,,En die garantie kan hij niet geven.’’

‘Laatste kans’

De advocaat van de verdachte zag het anders. De situatie van De G. is inmiddels aanzienlijk verbeterd. Deskundigen zien wel tbs met voorwaarden als optie. ,,Cliënt ziet daarin een laatste kans om af te rekenen met zijn middelengebruik.’'

Op 21 maart doet de rechter uitspraak.