Ondernemerssite in Noordoostpolder mag definitief subsidie houden

,,Als we subsidie geven, dan moeten we er ook zuinig op zijn. Er zijn voorwaarden gesteld. In de nota staat dat als die niet worden gehaald we de subsidie terughalen”, zei Berthoo Lammers (ONS) maandagavond. Hij voelde zich onder druk gezet door een brief die betrokkenen op dezelfde dag naar wethouder Hans Wijnants stuurde. Daarin staat onder meer: ‘Als de politiek meent de stekker er uit te moeten trekken is de verstrekte subsidie inderdaad weggegooid geld en dat lijkt ons niet gewenst en noodzakelijk'.