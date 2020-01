Onderwijscampus Noordoostpolder bij Emelwerda, kosten minimaal 25 miljoen euro

Rapport gemeente­lij­ke organisa­tie Noordoost­pol­der laat op zich wachten

15 januari Het rapport van de rekenkamer over de gemeentelijke organisatie in de Noordoostpolder komt later dan gepland naar buiten. Plan was eerst om het rapport eind vorig jaar te presenteren. Joris van Ernst, voorzitter van de rekenkamercommissie, weet nog niet wanneer het rapport klaar is. ,,We waren niet zeker van onze zaak.”