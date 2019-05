Onderzoek: vorming Cultuurbedrijf Noordoostpolder goede zet

video Bouwkeet gaat in vlammen op in Emmeloord: derde brand in korte tijd

8 mei Vlammen in de vroege ochtend in Emmeloord: een bouwkeet en een dixi gingen woensdagochtend in rook op. Die stonden op een bouwterrein met hekken er omheen, waardoor de brandweer moeite had bij het vuur te komen. Verhitte gasflessen gooiden ze in een waterpartij vlakbij.