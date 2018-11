Ongeduldige chauffeurs duiken over vluchtstrook tijdens autobrand op A6

Een automobilist van een bestelwagen zwiept van links naar rechts over zijn rijbaan en de vluchtstrook om toch maar zo snel mogelijk te weten te komen wat er waar aan de hand is. En waarschijnlijk tegelijk ook om zijn kansen in te schatten ten aanzien van een snellere oplossing, dan wachten in de file. Eerst slingert hij nog om een brandweerauto ruim baan te bieden, lijkt het. Maar even later valt die geste in twijfel te trekken als hij op de vluchtstrook andere hulptroepen (takelwagen en politie) die op weg zijn naar het ongeval, ernstig in de weg rijdt.

Niet alleen

De automobilist met zijn ongeduldige gedrag is niet alleen. Meerdere weggebruikers vinden langer oponthoud door de file kennelijk zo vervelend, dat zij een ‘plan B’ hebben: over de vluchtstrook rechts langs de file heen. Een auto met oplegger waarop een flinke boot ligt, komt zelfs bijna met de bestelwagen in botsing als hij met hoge snelheid over de vluchtstrook raast. De bestelwagenautomobilist schrikt misschien even van de passant, maar twijfelt vervolgens niet langer: wat hij kan met die aanhanger, kan ik ook: erlangs. Waarna nog een chauffeur van achteren komt, die eveneens hard over de vluchtstrook jakkert.

Verheugd

De politie Noord-Nederland ziet de beelden van de dashcam en reageert verheugd. ,,Het is goed dat wij zulke beelden te zien krijgen. Het helpt ons ervoor te zorgen dat het zo veilig mogelijk is op de weg’’, meldt woordvoerster Grietje Hartstra. Met het rijgedrag van de getoonde chauffeurs is ze minder gelukkig. ,,Wij adviseren bij stremmingen verkeer om vooral niet over de vluchtstrook te rijden. Dat is verboden, de vluchtstrook is alleen voor noodsituaties. Bovendien is het gevaarlijk omdat hulpdiensten van vluchtstroken gebruik maken.’’

380 euro