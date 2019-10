Ongeloof in Noordoostpolder na razendsnel vertrek burgemeester Bouman: ‘Heel pijnlijk’

videoHet nieuws over het vertrek van burgemeester Harald Bouman is in de gemeente Noordoostpolder ingeslagen als een bom. Raadsleden zeggen volledig verrast te zijn door de beslissing van de eerste burger, ook inwoners reageren vol ongeloof. Maar waarom stapt Bouman op? Dat blijft voorlopig een mysterie.

Bouman was nog geen jaar burgemeester. Bij zijn aantreden in december vorig jaar sprak hij vol enthousiasme over zijn nieuwe baan. Hij wilde vooral inzetten op een goede samenwerking. Nu lijkt het er op dat er van samenwerking weinig terecht is gekomen. Bouman zegt in een persbericht per direct te stoppen als burgemeester omdat er een te groot verschil van inzicht is met zijn directe werkomgeving over de manier waarop hij de gemeente wil besturen.

Debat

Volgens fractievoorzitter Bert Jan Aling van ONS Noordoostpolder was Bouman een man die met zijn ‘voeten in de klei’ stond. Iemand die er tegenaan wilde gaan en vaak onder de burgers was. ,,Hij heeft erg veel goed werk verzet. Zijn vertrek is een donderslag bij heldere hemel. Ik heb dit oprecht niet aan zien komen. Het is heel pijnlijk dat een burgemeester zo snel vertrekt. Ik wil er zo snel mogelijk een debat over voeren. Maar met wie?” Via Facebook liet ONS weten een onderzoek te willen naar de exacte redenen van het razendsnelle opstappen.

Moeilijk

Hylke Hekkenberg van GroenLinks wil nog niets kwijt over het nieuws. ,,Ik en de fractie moeten dit echt laten bezinken. We hebben als raad afgesproken om met één woordvoerder te werken, die namens ons allemaal het woord voert.” Die woordvoerder is Ellen Lindenbergh (VVD). Zij zegt dat het nieuws over het vertrek van Bouman maandagmiddag als een ‘verrassing’ kwam. ,,Als fractievoorzitters betreuren we het absoluut, we respecteren zijn keuze en begrijpen dat het heel moeilijk voor hem moet zijn geweest. Dat je dit acht maanden moet constateren...’’

Persoonlijk drama

Lindenberg spreekt van een ‘persoonlijk drama’ voor Harald Bouman en zijn gezin. ,,Maar ook voor de gemeente is het verdrietig. We zijn ontsteld over dit nieuws’’. Wist ze dat er iets niet goed ging? ,,Daar kan ik op dit moment echt niks over zeggen.’’ Gaat de raad nog praten over het vertrek van Bouman? ,,Er is niks gepland. Ik vertrouw op het gesprek met de Commissaris van de Koning.’’

Via sociale media reageren inwoners van Noordoostpolder en anderen verbaasd en teleurgesteld.

