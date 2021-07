Onna struikelt over de coloradokever: ‘Als je niet oppast, vreten ze alles op’

Creil en Bant juichen na EK-zege Italië dankzij Wilfred Genee

12 juli Niet alleen in Italië is zondagavond gejuicht. Ook in Creil en Bant zijn de nodige juichkreten door woonkamers gegaan, want door de goede voorspellingen van EK-wedstrijden door presentator Wilfred Genee bij het tv-programma De Oranjezomer, mag de kersverse fusievereniging Creil-Bant bijna 1700 euro bijschrijven op de rekening.