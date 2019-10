Ontslag burgemeester Bouman Noordoostpolder blijft mysterie, debat achter gesloten deuren en geheime memo roept vragen op

De gemeenteraad van Noordoostpolder praat maandagavond deels in beslotenheid - met een bewaker voor de deur - over het ontslag van burgemeester Harald Bouman. Enkele polderbewoners ontstaken in woede toen ze hoorden dat ze de zaal moesten verlaten. ,,Is dit democratie?’’

Drie oppositiepartijen hebben het debat aangevraagd. Ze willen opheldering over het, voor de buitenwereld, onverwachte opstappen van Bouman. In een verklaring heeft de ex-burgemeester het over een ‘te groot verschil van inzicht’ met zijn ‘directe werkomgeving’ over het besturen van de gemeente. Er gaan ook verhalen over grensoverschrijdend gedrag, al ontkent Bouman dat stellig.

Quote Niet reageren op specula­ties is ongeloof­lijk lastig Marian Uitdewilligen, Wethouder Noordoostpolder

Het college gaat hier niet op in. Het sprak vorige week in een verklaring over de ‘kwetsbare positie waarin een burgemeester zich bevindt’. Wethouder Marian Uitdewilligen legde maandagavond een nieuwe verklaring af. ,,Wij leggen verantwoording af (...), voor zover wij dat in openbaarheid kunnen doen. Niet reageren op speculaties is ongelooflijk lastig.’’ Het college wil niemand beschadigen, zei ze verder - waarmee ze op z’n minst de suggestie wekte dat er meer aan de hand is dan een geschil over de bestuurscultuur.

Geheime memo

Achter gesloten deuren spreekt de raad momenteel over ‘de berichtgeving over de meldingen van grensoverschrijdend gedrag’. Een zorgvuldig gekozen zin. Er is een memo van het college die dieper ingaat op de reden van het zelfgekozen ontslag van Bouman. Die memo werd aan het begin van de avond geheim verklaard. Al hadden enkele raadsleden daar veel moeite mee. ,,Ik baal hier verschrikkelijk van’’, zei Rien van der Velde (PvdA-NOP). Tjitske Hoekstra (SP): ,,Het voelt als een harnas’’. Ook Bert Jan Aling (ONS) zei ermee te worstelen. ,,Er staat niet eens veel bijzonders in’’. Uit de lichaamstaal van andere raadsleden viel af te leiden dat zij daar anders over denken.

Flauwekul

Bij aanvang van de vergadering werd pas besloten om te beginnen met eerdergenoemd besloten deel. Woedend liepen enkele bezoekers vervolgens naar buiten. ,,Hou op met die flauwekul!’’ riep een man. ,,Is dit democratie?’’ riep een ander om vervolgens een betoog af te steken over de kwaliteiten van Bouman. De schimmigheid die gepaard gaat met het vertrek van de burgemeester zit veel mensen hoog.