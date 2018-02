Ontvoering schaap 'vermoedelijk geintje van Urkers'

video Dit schattige hondje is het nieuwste wapen tegen apensmokkel

17 februari In de haven van Urk snuffelt deze zaterdag een ogenschijnlijk schattig hondje rond. Maar schijn bedriegt voor wie denkt dat viervoeter Bailey slechts een schoothondje is, op zoek naar wat lekkers. De cockerspaniël van Wesley Visscher (30) is een unieke speurhond met een bijzondere missie: smokkelapen opsporen in Indonesië.