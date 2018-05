'Ook niet over Noordoostpolder' is de naam van het comité dat het verzet in deze gemeente wil coördineren. Nijholt: ,,Wij willen die vliegtuigen nérgens over.'' Vooral Espel, Creil en Ens zullen 'ernstige geluidshinder' ondervinden van toestellen op weg naar of vanaf Lelystad Airport, zegt hij in een persbericht. Ook maakt de actiegroep zich zorgen over de milieubelasting van de vakantievluchten. ,,De emissie van stikstof is al lang een probleem in Noordoostpolder. Stikstof tast namelijk de nabijgelegen Natura2000-gebieden De Wieden en de Weerribben aan.'' Als eerste maatregel zal het comité komende woensdag in Espel, Ens en Nagele het geluid meten van de belevingsvlucht. Hierbij vliegt een toestel van Transavia de routes van Lelystad Airport.