Ook vakbond pluimveehouders schrikt van beelden Animal Rights in schuur Tollebeek

videoHennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, zegt geschokt te zijn door de beelden uit een pluimveestal in Tollebeek. Animal Rights deelde de beelden en diende direct een klacht in tegen de eigenaar van de kippenschuur.

Dikke lagen stof, versufte hennen die slecht in de veren zitten, her en der liggen dode kippen die niet zijn opgeruimd. De beelden in het twee minuten durende filmpje dat Animal Rights zegt in oktober te hebben gemaakt bij een leghennenbedrijf in Tollebeek zijn schokkend. Vindt ook Hennie de Haan. ,,Ik kan dit niet rijmen, normaal is het veel schoner in zulke stallen voor leghennen. En dat er uitgedroogde kadavers liggen is echt niet goed, het hoort schoon en netjes te zijn, mogelijk zijn die dode kippen aan de inspectie van de boer of medewerker ontsnapt.’’

,,In elke stal met zoveel kippen kun je wel een dier vinden dat het eind van de dag niet haalt, maar dit is niet representatief. Dat geldt ook voor het stalsysteem dat je ziet. Dit zijn koloniekooien of verrijkte kooien, die zijn vanaf 2021 verboden. Je ziet in deze sector ook steeds meer volièrestallen, scharrelsystemen en vrije uitloop. Pluimveehouders werken ook binnen de normen en regels, dat wordt gecontroleerd door toezichthouders en handhavers zoals de NVWA.’’

Controle

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit heeft vorig jaar van de 831 bedrijven met legkippen er steekproefsgewijs 38 gecontroleerd. Daarvan voldeden er 36 aan de eisen, de NVWA-inspecteurs gingen niet akkoord met tijdelijk verwijderde zitstokken en - in een andere stal - het ontbreken van een alarmsysteem bij de mechanische ventilatie. ,,Wij streven naar een duurzame pluimveehouderij’’, benadrukt De Haan. ,,Maar organisaties als Animal Rights willen dat de veehouderij helemaal wordt afgeschaft, en dat je geen vlees of andere dierlijke producten meer moet consumeren.’’

De werkwijze van Animal Rights keurt ze af. ,,Met die acties waarbij ze 's nachts een stal binnen dringen kunnen ze ook ziektes zoals vogelgriep overbrengen. Dat is een slechte zaak, heel zorgelijk. Voor mensen die vinden dat het beter en transparanter moet in de pluimveehouderij willen we nog meer zichtstallen realiseren en permanente webcams ophangen. Maar breek niet in, die risico's zijn zó groot. Als je echt om dieren geeft stop je daar mee.’’

Rondvraag

Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren heeft gistermiddag in de rondvraag van de vergadering van Provinciale Staten van Flevoland de kwestie voorgelegd. Achter gesloten deuren besloot een meerderheid van de fractievoorzitters dat de beelden van Animal Rights niet in de Statenzaal vertoond mochten worden. ,,Gedeputeerde Staten zeiden geen zicht te hebben op het aantal controles op dierenwelzijn in de veehouderij in Flevoland.’’