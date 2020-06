Oorlogsmonument verplaatst naar oude plek in centrum Emmeloord

Naar het theater? Liefheb­bers moeten in deze regio nog even geduld hebben

28 juni Theaters in de regio gaan niet meteen massaal open nu maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus versoepeld zijn. In Emmeloord staat cabaretier Guido Weijers op 1 juli al op de planken, maar in de meeste theaters zijn vanaf september pas voorstellingen waarbij de zaal voor een kwart gevuld is.