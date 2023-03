Op deze manier omzeilen bedrijven de beperkingen door overvol stroomnet in Emmeloord

indebuurt.nl Pien woont in een studenten­wo­ning aan de Veemarkt: 'De oranje bank móest ik hebben'

Een ‘gewoon’ interieur vindt Pien van Teeffelen (23) maar saai. Haar studentenappartement aan de Veemarkt in Zwolle is dat dan ook allesbehalve. Een knaloranje bank staat in het middelpunt van de kamer. En de muur is bedekt met een zwart-wit gestreept kleed. “Veel handiger dan behangen én het is huurproof.”