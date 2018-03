Op eerste dag 250 padden en kikkers over de weg gezet in Kuinderbos

Ieder jaar weer helpen meer dan 500 basisschoolleerlingen en andere vrijwilligers de boswachter met het over de weg zetten van kikkers, padden en salamanders. Vanaf maandag gaan schoolklassen aan de slag. Op de kruising Hopweg-Schoterweg in het Kuinderbos komt een bord te staan waarop de 'score' wordt bijgehouden van het aantal veilig overgezette amfibieen.

In topjaren zetten scholieren, vrijwilligers en boswachters in een seizoen een slordige 17.000 padden, kikkers en salamanders over. Twee jaar geleden beleefde de paddentrek een onverwacht dieptepunt met slechts 3200 overgezette padden. Een duidelijke oorzaak voor dat magere paddenjaar kon Bergman destijds niet goed aangeven. Ook vorig jaar liet het aantal nog te wensen over. Juist daarom is deze eerste dag zo hoopgevend. Wellicht dat nu weer betere tijden voor kikkers en padden aanbreken.