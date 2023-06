Op valreep ziet weerman Robert na twee weken in Amerika droom uitkomen: ‘Anderen juichten, ik bevroor’

,,Bam, bam, bam.’’ De Vries vertelt hoe grote hagelstenen op de auto vallen. ,,Van wel 6 centimeter groot. Dat klinkt hard, joh. Zo’n bui is heel anders dan in Nederland. Hier valt continu hagel, in Amerika zijn het sporadisch grote stenen die harde dreunen veroorzaken. In benauwde situaties zetten we veiligheidsbrillen op, want door zo’n steen kan de voorruit knappen en je wilt geen glassplinters in het oog.’’