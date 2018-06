Open dag op arbeidsmigrantenpark in Luttelgeest

update & video Snelweg A6 tot begin avond dicht na ongeluk bij Bant, vrachtwa­gen­chauf­feur gereani­meerd

1 juni Snelweg A6 richting Emmeloord blijft nog uren dicht. Aanleiding is een ernstig ongeval even na tien uur vanochtend. Een vrachtwagen botste tegen een pijlwagen aan, waarna de vrachtauto is gekanteld. Het incident gebeurde ter hoogte van Bant in de gemeente Noordoostpolder.