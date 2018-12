Openbaar toilet is onrendabel in Emmeloord

Volgens Van der Velde hebben mensen met een beperking behoefte aan een openbaar toilet in het centrum van Emmeloord dat dag en nacht beschikbaar is. ,,We hebben dat nu niet", is zijn constatering. Als het aan hem ligt komt zo'n toilet op De Deel. Het centrale plein ondergaat in de komende jaren een metamorfose en de PvdA wil dat een plek wordt aangewezen voor een openbaar toilet.

Onrendabel

Voor wethouder Wiemer Haagsma is dat een stap te ver. Volgens hem is een openbaar toilet onrendabel: ,,Emmeloord had een openbaar toilet en daar werd te weinig gebruik van gemaakt. Het leverde per jaar 125 euro op, terwijl het 10.000 euro kostte.” Haagsma gaat zich hard maken dat toiletten in bestaande of nieuwe winkels en horeca goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.