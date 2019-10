Opgestapte burgemeester van Noordoostpolder wilde ‘starre cultuur’ doorbreken, maar dat lukte niet

update N50 bij Kampen enige tijd afgesloten vanwege brand in bus

12 oktober Vanwege brand in een lijnbus is de N50 op het traject van Ens naar Kampen vanavond enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. De brandweer heeft onderzocht wat de oorzaak was van de rookontwikkeling in de stilgezette bus. Er zaten geen passagiers in de bus op het moment dat de brand uitbrak.