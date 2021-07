Opluchting bij 81-jarige man uit Emmeloord, politie pakt man die hem 10.000,- euro afhandig maakte

Hij had er slapeloze nachten van. Een 81-jarige man uit Emmeloord werd in december 2020 slachtoffer van sms-fraude. De politie heeft een 24-jarige Velpenaar opgepakt, die er van wordt verdacht dat hij meer dan 10.000,- euro van de rekening van de bejaarde man stal.

De 81-jarige kreeg een op het oog onschuldig lijkend sms-je. Of hij even een klein bedrag aan verzendkosten wilde betalen aan een postbedrijf. Hij klikte op de link, met onaangename gevolgen. Het feit dat er nu een verdachte is opgepakt doet de inwoner van Emmeloord goed, zo laat de politie weten.

Op dinsdag 22 juni viel het zogenoemde Cybercrimeteam in bij de woning van de verdachte. Tijdens een doorzoeking werden meerdere laptops en telefoons gevonden. Uit de activiteit van deze apparaten bleek dat de dader erg actief was in cybercriminaliteit. Ook werd er ongeveer 15.000 euro aan cryptovaluta in beslag genomen. Het vermoeden is dat de dader samen werkte met anderen.

Phishing

Phishing is een vorm van cybercriminaliteit waarbij de crimineel een link stuurt via een sms, whatsappje of e-mail. Deze link lijkt dan vaak van een betrouwbaar bedrijf af te komen, maar zorgt ervoor dat jij de crimineel toegang geeft tot jouw gegevens. Een phishinglink kan je onder andere herkennen aan spelfouten, enkel http, zonder s of een bericht waarin gezegd wordt dat jij iets persé binnen een bepaald tijdsbestek moet doen.